Goles, fuegos artificiales y locura con la Kings League en Málaga

Málaga, 14 oct (EFE).- Las finales de copa de la Kings y Queens League, con victorias de Ultimate Móstoles a Los Troncos por 8-1 y de Aniquiladoras a Saiyans por 2-1, han llevado el espectáculo deportivo a otro nivel a un estadio de La Rosaleda lleno (30.044 espectadores) que vibró con los goles, el fichaje de Joaquín y la presencia de Gerard Piqué, Ibai Llanos y todos los creadores de contenido.

La competición ideada por Gerard Piqué es un éxito de masas que congrega no sólo al público juvenil, sino también a grupos de otras edades y padres y madres acompañantes. Se confirmó, esta vez en La Rosaleda, que este fenómeno social es muy grande como ya se hizo en las finales del Camp Nou y el Cívitas Metropolitano.

Las más de 30.000 personas empezaron a llegar desde las 15.00 horas del mediodía a los aledaños del estadio donde habitualmente juega el Málaga, aunque La Rosaleda se convirtió en un campo de dimensiones reducidas para partidos de siete contra siete.

El evento se basó en ocho horas de show, con dos semifinales y dos finales en total. Son partidos de 40 minutos con reglas para hacer el deporte más atractivo, como lanzar un dado gigante que determina el número de jugadores que saldrán al terreno de juego durante dos minutos; gol doble a partir del minuto 38; gol de oro y ‘armas secretas’ para beneficiarse o perjudicar al rival en mitad del partido.

El fenómeno Kings League va más allá del juego, porque todo empieza por los que no están en el césped, sino en un plató a pie de campo como si fuera una sala de estar abierta al público. Ahí es donde conviven como espectadores los presidentes de cada uno de los doce clubes que componen el proyecto y el presidente de la competición, Gerard Piqué, muy aclamado por los aficionados.

Algunos como creadores de contenido, como Ibai Llanos, TheGrefg o DjMariio, otros como exfutbolistas, como Iker Casillas, que hizo de supervisor arbitral, todos ellos interactuaron con el público, lanzaron regalos, firmaron autógrafos y posaron para fotografías con los más jóvenes, que vivieron la cita con la ilusión de ver a sus ídolos del fútbol de Internet.

El jugador número 12 invitado para la cita era Joaquín Sánchez, que salió del retiro como leyenda del Betis para elegir el verdiblanco y jugar para Los Troncos FC del ‘streamer’ valenciano Perxitaa, una reaparición que causó furor en las gradas de La Rosaleda por verle de nuevo cabalgar por ese césped, como cuando defendió la camiseta del Málaga.

Sin embargo, jugó la semifinal y decidió no estar en la final para no quitar protagonismo “a los jugadores que habían llegado hasta allí”. Pese a que la decisión no gustó a los aficionados, la final masculina fue un cóctel de goles (8-1), la femenina tuvo igualdad (2-1) y la emoción elevó los decibelios de la hinchada, que vivieron una experiencia muy distinta al fútbol común.

Todo cumplió con lo que busca la Kings League, el entretenimiento por encima de todo: juegos de luces con focos extra instalados en el estadio, cámara colgante ‘spider-cam’, narración en directo para los presentes y las cientos de miles de personas que lo siguieron a distancia por la plataforma Twitch… y hasta fuegos artificiales.

Tampocó faltó la música, primero a la luz del día con Kiko Rivera y su éxito 'El Mambo' y, ya anocheciendo, con las actuaciones del artista murciano Soge Culebra y del mallorquín Marc Seguí.

Un evento gigantesco y de organización minuciosa que llegó a mover el calendario del Málaga CF en Primera RFEF, pues para que las copas Kings y Queens se disputaran este sábado, el equipo malaguista tuvo que pedir a la Federación que moviera su partido ante el Melilla, que se jugó el pasado jueves a las 12.00 horas.

Como si de una película se tratara, la celebración de los dos equipos ganadores en el césped fue el paso previo a unos créditos en el videomarcador, música épica incluida, poniendo punto y final mientras la grada se iba vaciando.

Gerard Piqué, quien ha ideado este nuevo formato de fútbol y espectáculo, prometió micro en mano que Málaga vivirá un segundo capítulo: “Vamos a volver, pero lo vamos a hacer de verdad con una final de la Kings League”. Para entonces, la Costa del Sol volverá a estar preparada.

Alberto Fuentes

Por: EFE