Resumen: El equipo dirigido por Lucas González superó con contundencia al cuadro azucarero en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga jugó sin público, a causa de la sanción que arrastra desde la final de 2025.

¡Goleada y clasificación a puerta cerrada! Nacional apabulló 3-0 al Cali y avanzó a cuartos de la Copa Colombia

Minuto30.com .- En una noche atípica y sin el tradicional aliento de su hinchada en las gradas del estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional selló su pase a los cuartos de final de la Copa Colombia tras golear 3-0 al Deportivo Cali en un duelo de eliminación directa a partido único.

Contundencia en el terreno de juego

El equipo comandado por Lucas González no pasó mayores apuros frente al planteamiento del técnico Rafael Dudamel. La superioridad del cuadro antioqueño quedó rápidamente reflejada en el marcador, gracias a la efectividad de sus atacantes y el aporte de sus laterales.

Las anotaciones que aseguraron el tiquete a la siguiente fase fueron obra del delantero Alfredo Morelos, el extremo Marlos Moreno y el joven canterano Samuel Velásquez. Con esta demostración de buen fútbol, Nacional dejó sin opciones a un Deportivo Cali que se despidió temprano del certamen.

Castigo en las gradas

El compromiso tuvo que disputarse sin público como consecuencia de los graves disturbios protagonizados por algunos asistentes durante la final de la Copa Colombia en su edición 2025.