Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Goleada y clasificación a puerta cerrada! Nacional apabulló 3-0 al Cali y avanzó a cuartos de la Copa Colombia

    La superioridad del cuadro antioqueño quedó rápidamente reflejada en el marcador, gracias a la efectividad de sus atacantes y el aporte de sus laterales

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Es oficial! Atlético Nacional confirmó a Lucas González como su nuevo técnico
    Foto: Atlético Nacional
    ¡Goleada y clasificación a puerta cerrada! Nacional apabulló 3-0 al Cali y avanzó a cuartos de la Copa Colombia

    Resumen: El equipo dirigido por Lucas González superó con contundencia al cuadro azucarero en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga jugó sin público, a causa de la sanción que arrastra desde la final de 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- En una noche atípica y sin el tradicional aliento de su hinchada en las gradas del estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional selló su pase a los cuartos de final de la Copa Colombia tras golear 3-0 al Deportivo Cali en un duelo de eliminación directa a partido único.

    Contundencia en el terreno de juego

    El equipo comandado por Lucas González no pasó mayores apuros frente al planteamiento del técnico Rafael Dudamel. La superioridad del cuadro antioqueño quedó rápidamente reflejada en el marcador, gracias a la efectividad de sus atacantes y el aporte de sus laterales.

    Las anotaciones que aseguraron el tiquete a la siguiente fase fueron obra del delantero Alfredo Morelos, el extremo Marlos Moreno y el joven canterano Samuel Velásquez. Con esta demostración de buen fútbol, Nacional dejó sin opciones a un Deportivo Cali que se despidió temprano del certamen.

    Castigo en las gradas

    El compromiso tuvo que disputarse sin público como consecuencia de los graves disturbios protagonizados por algunos asistentes durante la final de la Copa Colombia en su edición 2025.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.