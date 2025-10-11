Goleada de ensueño: Colombia arrasó 4-0 a México en la fecha FIFA con show de goles

Minuto30.com .- La Selección Colombia de Néstor Lorenzo dio un golpe de autoridad en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, al propinar una contundente goleada de 4-0 a México en un partido amistoso de la Fecha FIFA. La victoria no solo fue abultada en el marcador, sino que demostró una efectividad clínica ante un rival que tuvo más el balón.

Eficacia Extrema y Cuatro Golazos

Colombia demostró que en el fútbol la posesión no lo es todo. A pesar de que México dominó la posesión (59% vs 41%) y dio más pases, la Tricolor fue letal en el arco. Los cuatro goles colombianos fueron convertidos por:

1-0: Jhon Lucumí al minuto 26.

al minuto 26. 2-0: Luis Díaz al minuto 56.

al minuto 56. 3-0: Jefferson Lerma al minuto 64.

al minuto 64. 4-0: Johan Carbonero al minuto 87.

México disparó, Colombia anotó

Las estadísticas reflejan la asombrosa eficacia colombiana: México tuvo 10 remates en total, pero solo 2 a portería, mientras que Colombia, con solo 8 remates, logró que 4 fueran al arco, y todos terminaron en gol. El equipo se llevó la victoria con una disciplina táctica superior, recibiendo apenas una tarjeta amarilla frente a las tres de México.

Esta goleada se convierte en una inyección de confianza para el proceso de Lorenzo y deja a la afición soñando con el futuro de la Selección.

