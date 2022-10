[VIDEO] ¡Golazo! Wilmar Barrios protagonista en goleada con el Zenit

Wilmar Barrios no deja de ser una de las piezas claves del Zenit de San Petersburgo de Rusia. El colombiano conquistó la titularidad desde que llegó a mediados del 2019 y se ha convertido en el jugador que pone el equilibrio en el centro del terreno.

Este lunes, 24 de octubre, el cartagenero anotó el quinto tanto de su club en el compromiso correspondiente a la Liga de Rusia frente al Sochi que terminó 7-0.

Este gol trajo a la mente el que él mismo marcó de media distancia en una especie de volea con la Selección Colombia en el partido amistoso frente a México, jugado en Estados Unidos correspondiente a la fecha FIFA de septiembre.

Así las cosas, Barrios ajustó su tercera anotación en su paso por el Zenit, equipo en donde hasta la fecha ha disputado 135 partidos.

Cabe mencionar que el club de San Petersburgo por ahora es sólido líder de la Liga con 36 unidades en 14 partidos disputados, con una diferencia de 7 puntos respecto al segundo.

Wilmar Barrios making it 5⃣ with this thunderbolt! ⚡️#ZenitSochi 5-0 | #RPL https://t.co/wrGVY0zWiH pic.twitter.com/oaDb4MXToL

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 24, 2022