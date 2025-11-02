Atlético Nacional quedó como firme candidato a ser uno de los finalistas de la Copa BetPlay, luego de pasarte por encima a América de Cali 4-1.

El 1-0 llegó al minuto 37 del compromiso luego de una pelota que robó Matheus Uribe antes del medio campo y para entregársela a Juan Bauzá.

Bauzá, con visión y ante la presión del adversario decide tocarle a Alfredo Morelos y correr al espacio vacío para que Morelos se la devolviera.

En efecto, Morelos le pone la pelota de nuevo a Bauzá que ingresó al área y puso el balón en el palo izquierdo del portero Jorge Soto del América que nada pudo hacer para atajar.

La preocupación para Atlético Nacional llegó tras una molestia en el posterior de Andrés Sarmiento quien tuvo que salir y fue reemplazado por Juan Manuel Rengifo.

Al minuto 50 del compromiso llegó el 2-0 para Atlético Nacional de los pies de Matheus Uribe que tras la asistencia Alfredo Morelos la mandó a guardar.

Morelos, clave en el compromiso, ajustó dos asistencias, esta vez tras guapear el balón en el área y ante la presión se dio la vuelta y le puso el balón a Uribe.

¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

El 3-0 es un gol de antología de Juan Manuel Rengifo que desde el tiro de esquina marcó su tercer gol como profesional y que golazo.

Su cobro se convirtió en un golazo Olímpico en el que Jorge Soto intentó evitar la anotación pero terminó sacando el balón de adentro.

Dos minutos después, luego de un remate de Marino Hinestroza que quedó en rebote, que capturó Alfredo Morelos que ingresó al área y pateó con potencia al derecho del portero Soto.

El 4-0 se consolidó con ese remate que Morelos se lo sabe al pie de la letra, un gol que tiene sello propio.

El descuento para América de Cali llegó al minuto 81 a través de Yojan Garcés, que marcó el de la honra en un juego redondo del verde paisa.

La vuelta, en el estadio Pascual Guerrero de Cali será el jueves 13 de noviembre a las 8 de la noche, partido que será a puerta cerrada por desmanes de los hinchas.

NAL AME |⏱️| 90+4' | 4-1 | Final del compromiso. ¡TRIUNFO DEL MÁS GRANDE!#MinutoAMinutoVerdolaga pic.twitter.com/8LGLQ7v0BR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 3, 2025

