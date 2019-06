Godzilla estrena su nueva lucha por la coexistencia entre humanos y titanes

El director Michael Dougherty sumerge al espectador en un “viaje mitológico” con “Godzilla: rey de los monstruos”, recién estrenada. Una “alegoría” en la que titanes y humanos buscan una coexistencia imposible en el planeta.

Plagada de impresionantes efectos especiales, de rugidos estremecedores procedentes de criaturas que emergen de los mares o de los volcanes, la nueva entrega de esta superproducción norteamericana presenta al todopoderoso Godzilla como redentor último de la humanidad.

En la cinta, secuela de la estrenada en 2014, el gigantesco titán debe enfrentarse a otras terroríficas criaturas, como el inquietante Rey Ghidorah de tres cabezas; Mothra, una especie de polilla gigantesca, o el imponente Rodan, el “pteranodonte” gigante que emerge de su guarida volcánica y sobrevuela el planeta con sus enormes alas.

Estas criaturas de tamaño descomunal van generando destrucción por todos los rincones del planeta, dejando algunas impresionantes escenas de apocalípsis y caos.

En declaraciones a Efe, el director norteamericano aseguró que al frente de esta película ha “cumplido un sueño de la infancia”.

“Estoy encantado, no dejo de pensar que en algún momento me voy a despertar, porque cuando era niño, yo fantaseaba con hacer una película de Godzilla. Y lo intentaba hacer con mis juguetes”, reveló sobre un proyecto plagado de “desafíos diarios” que le resultó “constantemente intimidatorio”.

A nivel personal, agrega, “ha sido como un viaje mitológico con muchísimos retos, con los que tenía que lidiar de manera constante”.

En la creación de los titanes, el equipo de la producción buscó dar un “diseño fiel a los originales”, sin dejar de experimentar, como viene siendo tradición en la franquicia.

“(Estos monstruos) Son icónicos por un motivo y han sido acogidos por los fans desde hace décadas, así que hay que estudiarlos y ver cuáles son las características que permanecen (en ellos) de manera consistente de una encarnación a otra”, observa Dougherty.

Al mismo tiempo, “parte de la tradición de la película es innovar los diseños; (los monstruos) evolucionan de manera constante de una película a otra y eso es algo que hay que tener en cuenta”.

Para el realizador, “lo más importante” fue “convertirlos en personajes” con los que el espectador pudiera sentirse identificado.

El elenco de intérpretes incluye a la joven actriz Millie Bobby Brown, en el papel de Madison, una despierta niña de solo 12 años, dividida emocionalmente tras la separación de sus padres.

Su madre en la ficción, la doctora Emma Russell (encarnada por Vera Farmiga), es la coinventora del dispositivo “Orca”, el codiciado aparato que utilizan para tratar de comunicarse con los monstruos, mientras que su padre es Mark Russell (Kyle Chandler), experto en comunicación y comportamiento de los animales.

En entrevista con Efe, Bobby Brown elogió a su director por “la libertad” creativa que dejó al equipo para encarar sus personajes.

“Me encanta trabajar con directores abiertos de mente. Me gusta el hecho de que él sabía lo que quería, pero también me dejó explorar. Eso me resultó atractivo”, apuntó.

Para la joven actriz, la película cuenta con “muchos mensajes subyacentes” y cada persona hace una lectura diferente, lo que la convierte en una proyección “especial”.

Otro de los actores, O’Shea Jackson, que da vida a un militar que colabora con la Agencia Monarch, coincide con Dougherty en que ser parte de este “casting” fue un “sueño hecho realidad”.

“Yo siempre he sido un fan de Godzilla, desde que era un crío y veía las películas con mi padre y mi hermano mayor, así que cuando se me presentó la oportunidad de estar en uno de esos filmes, la cogí al vuelo, sin importar qué personaje iba a interpretar”, comentó.

Para él, el “mensaje” que transmite la cinta es la búsqueda del “equilibrio”.

En otros papeles protagonistas figuran también el japonés Ken Watanabe que encarna al científico Ishiro Serizawa y que trabaja para la Agencia cripto zoológica Monarch, otra vez enfrentada a las múltiples amenazas de las monstruosas criaturas. Londres, 20 jun (EFE) – Patricia Rodríguez