GoddessAlfa, la famosa streamer colombiana que conquista los corazones del mundo

STRIB, el primer proyecto integral de gaming de AMC Networks International – Latin America (AMCNI-LA) tiene una embajadora colombiana entre sus streamers internacionales. Se trata de Catalina Estefan Guzmán, mejor conocida como GoddessAlfa, quien está en vivo todos los martes a las 11:00 pm, a través de twitch.tv/Strib.

La reconocida gamer se muestra feliz de participar en este proyecto. “Por mi parte comenzamos a hacer un contenido diferente, estamos compartiendo contenido ASMR y muchas veces lo combinamos con el gaming. Me dedico mucho tiempo a jugar”, comenta.

GoddessAlfa, considerada un referente en ASMR (por sus siglas en inglés, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), asegura que “AMC, que es un gigante de la pantalla, crea toda esta alternativa de entretenimiento y streaming que es STRIB. Es magnífico que nos han tenido en cuenta a nosotros, los creadores de contenido, para poder adentrarnos a esta iniciativa y llegarle cada vez a más gente”.

Para GoddessAlfa es importante la relación de confianza con su comunidad en STRIB. “Que uno se sienta a gusto, como en casa, como una amistad a la hora de estar en el canal, de participar en el chat, de poder interactuar en tiempo real con el streamer y eso es algo que en STRIB podemos aprovechar bastante porque también podemos incentivar que dentro de las mismas comunidades y los torneos exista una participación en conjunto, que exista una competencia sana y exista también la manera de poder interactuar entre todos”, comenta.

-¿Qué es lo que más te gusta del streaming?

-El poder ser yo misma y el poder crear una comunidad alrededor de lo que todos tenemos en común, que es el gaming. Es como un sueño hecho realidad. Nunca me imaginé que por lo que yo me dedicaba todos los fines de semana desde niña, iba a ser la razón por la cual poder hacer tantas cosas y llegar a tanta gente.

-¿Qué quieres lograr al combinar las técnicas de relajación con el gaming?

-Este es un mundo muy empírico. Es algo que apenas se está desarrollando con los creadores. En cuanto a la respuesta que ha tenido, es que muchas personas lo utilizan para evitar estresarse durante partidas competitivas y lo escuchan después de sesiones largas con alta exigencia dentro del gaming. Eso es lo que ha permitido hacer twitch y llegar a la comunidad que se basa sobre todo en el gaming y poder combinar las cosas para que cada quien lo aproveche como quiera.

-¿Cuál es tu Top 3 de juegos favoritos?

-Tengo una colección enorme y creo que es muy complicado. Mi juego favorito de toda la vida es World of Warcraft. También soy amante del Survival Horror, y creo que en segundo lugar iría The Evil Withim, tanto el 1 como el 2, una saga que se me hace muy infravalorada y es increíble. En tercer lugar algo cooperativo. En este momento estoy demasiado metida en algo que se llama GTFO, que lo recomiendo bastante. Es un juego de muy alto nivel y muchísima exigencia. Demasiado cooperativo, en el que dependes 100% de tus aliados para poder avanzar.