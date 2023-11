VIDEO. Gobierno y Congreso con números en rojo en materia de reformas

in

El 16 de diciembre se cierran las sesiones ordinarias del Congreso de la República y, aunque en el trabajo legislativo se atravesaron las elecciones regionales, los resultados del trabajo legislativo en materia de reformas sociales dejan los números en rojo.

Jurisdicción Agraria, sometimiento a la justicia, descongestión carcelaria, reforma laboral, reforma a la salud y reforma pensional, no han superado las discusiones mediáticas y los señalamientos de lado y lado, sin que se le entreguen al país leyes que definan el derrotero de los próximos dos años y medio.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, asegura que en el Congreso no se están tramitando los temas de fondo para el país y pone de ejemplo una iniciativa fundamental para dirimir los conflictos por la tierra, como la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y explica que todo se debe a una puja burocrática con el Ejecutivo.

“En este momento hay muchas de las cosas importantes que no se están tramitando, por ejemplo, la ley estatutaria de la jusrisdicción agraria, gran parte de los proyectos importantes no se están debatiendo y hoy, a cuatro semanas de que esto acabe, no hay cómo; el 2023 se nos fue sin haber aprobado nada de fondo, sin haber discutido temas de fondo, por una parálisis del Congreso de la República, sin lugar a dudas es una pelea acá con el Presidente y un tema de extorsión burocrática de un lado y del otro, para aprobar o desaprobar reformas”, sentencia el senador Ávila.

Por su parte el presidente de la Comisión Primera de Senado, Germán Blanco, señala que en año y medio el Gobierno se dedicó a crear muchas expectativas, anunciar muchos proyectos importantes y a la hora de presentarlos, defenderlos e impulsarlos no superó sus propias expectativas.

“Generaron mucha expectativa, anunciaron la presentación de muchos proyectos importantes como el de sometimiento, por ejemplo, el de la jurisdicción agraria, los proyectos carcelarios, pero el Gobierno desistió de ellos, básicamente, porque no hubo las reuniones, no hubo socialización y porque tampoco tenía los votos”, explica el senador conservador de Antioquia.

Blanco aclara que en la comisión que preside se ha trabajado en iniciativas de origen parlamentario, importantes para los legisladores y para el país, pero que no tienen nada que ver con las grandes reformas anunciadas por el Gobierno.

“Llevamos año y medio de un Gobierno que empieza a mostrar, lastimosamente, que no fue más que una expectativa falsa, en el semestre entrante seguramente los grandes proyectos podrán seguir su curso, pero no le vemos éxito a ninguno de ellos”, puntualizó el senador Germán Blanco.

