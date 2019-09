Gobierno venezolano culpa a Guaidó de desmantelar filial de Pdvsa en Colombia

El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, responsabilizó este viernes al líder del Parlamento, Juan Guaidó, del “desmantelamiento” de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en Colombia y cuya directiva fue designada por el Legislativo.

En una declaración difundida a través del canal estatal VTV, Quevedo, quien también ostenta el cargo de presidente de Pdvsa, dijo que este jueves se produjo una explosión en la planta de sulfato de sodio de Monómeros, lo cual, aseguró, es consecuencia del “desmantelamiento para vender por partes” ese complejo industrial.

Quevedo señaló que “esta asociación para delinquir está encabezada por el ciudadano Juan Guaidó y una junta directiva usurpadora” y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser uno de los “cómplices en el exterior” del líder del Parlamento.

La junta ad hoc de Monómeros, de acuerdo con el ministro, se ha dedicado a “desmantelar una compañía activa que estaba totalmente en funcionamiento”.

Quevedo informó que Monómeros, cuya planta está en Barranquilla (Colombia), produjo en 2018 más de 860.000 toneladas de fertilizantes y operaba en un 92 % de su capacidad de producción, mientras que actualmente, dijo, funciona en “un 22 % de su capacidad operativa”.

Monómeros Colombo Venezolanos S.A. está en el medio de la pugna entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela.

En el seno del Parlamento se aprobó la conformación de la junta directiva ad hoc de Monómeros, que cuenta con el reconocimiento de las autoridades colombianas.

Esta acusación significaría la apertura de un nuevo frente judicial contra Guaidó, pues Quevedo pidió a la “justicia venezolana e internacional (que) se abran las averiguaciones pertinentes”.

Dijo que Guaidó y la directiva ad hoc buscan “saquear” los recursos del país y “perjudicar las operaciones de Pdvsa, de Pequiven, de toda la industria petrolera, petroquímica y gasífera venezolana”.

Tras asumir en enero como presidente interino, por considerar que las elecciones presidenciales de mayo de 2018 no contaron con todas las garantías democráticas, Guaidó ha designado las juntas directivas ad hoc de las estatales Pdvsa, PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc., Citgo Petroleum Corporation y Monómeros.

Estos nombramientos han contribuido a tensar la relación entre la oposición y el oficialismo, pues Tarek Saab, el fiscal general, ha abierto procesos por supuesta conspiración contra la Constitución a las personas designadas para integrar estas juntas directivas, que en casi todos los casos estaban fuera del país al momento de su selección. EFE