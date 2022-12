Gobierno busca recuperar posesión de las Islas del Rosario

in

El Gobierno Nacional, a través de la agencia nacional de tierras, ANT, inició acciones jurídicas para recuperar la tenencia y posesión de los predios en las Islas del Rosario, en poder de particulares desde hace varios años.

El director de la ANT, Gerardo Vega, presentó ante el tribunal Administrativo de Bolívar demandas de nulidad de 10 contratos, porque quienes los usufructúan actualmente no acudieron a las convocatorias de la Agencia de Tierras y no mostraron disponibilidad para pagar los cánones de arriendo de acuerdo con la Ley.

Los predios sobre los cuales el Gobierno inició procesos de restitución de tenencia y propiedad, entre otros, son las islas Punta Brava, Canapote, Techo Rojo y Sin Nombre, porque no existen escrituras públicas que certifiquen los contratos, no cancelan las sumas respectivas de arrendamiento de acuerdo con los avalúos del Agustín Codazzi y no existe claridad y certeza de que quienes aducen tenencia sean los mismos arrendatarios ante el estado.

De acuerdo con Vega, a través de las demandas presentadas ante el Tribunal se buscan medidas cautelares de emergencia para recuperar en el menor tiempo posible las islas y entregárselas para su explotación turística y conservación ambiental a la población raizal.

Gerardo Vega dijo además, que muchos de los contratos demandados presentan irregularidades como que fueron firmados el último día de existencia jurídica del Incoder, a pesar de que ya no contaba con loa competencia para ello.

