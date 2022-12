Gobierno invita a grupos ilegales a decretar ceses unilaterales en Navidad

in

Después de un consejo de seguridad, el ministro del Interior, Alfonso Prada, celebró la decisión de cese al fuego anunciado por el ELN e invitó a los demás grupos armados a desescalar el conflicto en esta Navidad.

“El Eln ha escuchado a la comunidad que apoya la Paz Total y que reclama un desescalamiento del conflicto en los diferentes territorios de la República. Por esa razón, habiendo escuchado los reclamos y los clamores de la comunidad, ha decretado un cese al fuego unilateral que el Gobierno celebra, desde el próximo 24 de diciembre al 2 de enero”, dijo el también portavoz del gobierno.

Tras resaltar el gesto del ELN, Prada se dirigió a los demás grupos armados: “ojalá recojan este clamor de la ciudadanía y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y colombianas una Navidad literalmente en paz”, agregó.

En sus declaraciones el ministro del Interior dio a conocer también las decisiones tomadas en el consejo de seguridad realizado en la Casa de Nariño, sobre un plan de atención humanitaria y abastecimiento de alimentos en las poblaciones de San Juan en Chocó y Calima en el Valle del Cauca, afectadas por las acciones violentas de los últimos días.

“Tenemos, entonces, dispuestos unos operativos; me dirijo a la comunidad que ha estado hostigada en estas últimas horas, en estos últimos días, por la actividad de conflicto que el Gobierno no los deja solos un minuto y estamos haciendo, en este momento, una movilización para garantizar que no haya ningún tipo de afectación a la población civil en ningún sentido, comenzando por este proceso de abastecimiento”, puntualizó el Portavoz del Gobierno Nacional.

El plan humanitario será coordinado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Militares y de Policía.

Para más noticias de Colombia.