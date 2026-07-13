Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gobierno entrante y FMI acuerdan ruta técnica para revisar las finanzas públicas de Colombia

    Ordenar las finanzas públicas será una prioridad para devolverle estabilidad, confianza y crecimiento a Colombia

    Publicado por: SoloDuque

    bm vice2
    La jornada comenzó con una reunión técnica junto a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, y los equipos del BIRF, IFC y MIGA, consolidando una estrategia conjunta para Colombia, uno de los países prioritarios del Grupo Banco Mundial en la región. Foto: Cortesía
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En el marco de la misión “La Patria Milagro en Washington”, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión de alto nivel con el Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, Nigel Clarke, y su equipo técnico.

    El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella planteó la necesidad de conocer con precisión el estado real de las finanzas públicas, depurar las cifras fiscales, validar obligaciones del Estado e identificar los principales riesgos presupuestales que recibirá el nuevo Gobierno.

    bm vice3

    La confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo, con el gobierno entrante. Foto: Cortesía

    Como resultado, se acordó iniciar una ruta de asistencia técnica con el FMI para fortalecer el diagnóstico fiscal, recuperar la confianza de los mercados y construir decisiones económicas sobre evidencia, transparencia y rigor técnico.

    Durante la jornada, la delegación colombiana dialogó con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien expresó disposición de acompañamiento en esta nueva etapa para Colombia.

    bm vice4

    El FMI valora su asociación de larga data con Colombia y está listo para apoyar los esfuerzos para fortalecer el crecimiento y la estabilidad. Kristalina Georgieva

    La Patria Milagro recibe el país con responsabilidad.

    Ordenar las finanzas públicas será una prioridad para devolverle estabilidad, confianza y crecimiento a Colombia

    bm vice

    Con estas reuniones, se avanza en la estructuración del paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla. Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.