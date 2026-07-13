Gobierno entrante y FMI acuerdan ruta técnica para revisar las finanzas públicas de Colombia

La jornada comenzó con una reunión técnica junto a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, y los equipos del BIRF, IFC y MIGA, consolidando una estrategia conjunta para Colombia, uno de los países prioritarios del Grupo Banco Mundial en la región. Foto: Cortesía

En el marco de la misión “La Patria Milagro en Washington”, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión de alto nivel con el Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, Nigel Clarke, y su equipo técnico.

El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella planteó la necesidad de conocer con precisión el estado real de las finanzas públicas, depurar las cifras fiscales, validar obligaciones del Estado e identificar los principales riesgos presupuestales que recibirá el nuevo Gobierno.

Como resultado, se acordó iniciar una ruta de asistencia técnica con el FMI para fortalecer el diagnóstico fiscal, recuperar la confianza de los mercados y construir decisiones económicas sobre evidencia, transparencia y rigor técnico.

Durante la jornada, la delegación colombiana dialogó con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien expresó disposición de acompañamiento en esta nueva etapa para Colombia.

La Patria Milagro recibe el país con responsabilidad.

Ordenar las finanzas públicas será una prioridad para devolverle estabilidad, confianza y crecimiento a Colombia