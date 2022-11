Gobierno destina $2,1 billones para atender emergencias por temporada de lluvias

in

El Presidente Gustavo Petro informó que a la fecha ya se han destinado $2,1 billones para mitigar las consecuencias de la temporada de lluvias que azota a varias regiones del país. Dichos recursos están encaminados a atender alimentación, salud y zonas de reubicación de los y las colombianas afectadas.

“Estamos en emergencia; se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”, expresó el Jefe de Estado.

Así mismo, señaló que la situación de la ola invernal que vive el país representa, en términos de caída de agua, la más grande de los últimos 40 años, pues “los indicadores son superiores al desastre del 2010-2011 y, peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del año entrante. El nivel freático es altísimo”.

El Mandatario se refirió al tema desde la ciudad de Sharm El-Sheikh, Egipto, donde participa en la COP27, cumbre climática de las Naciones Unidas.

Instalación de PMU en el Caribe

En las últimas horas fue instalado en Cartagena el Puesto de Mando Unificado (PMU), con el fin de atender las afectaciones provocadas por las inundaciones, como resultado de las fuertes lluvias registradas en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

El PMU es liderado por la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, acompañada por el Ministro del Interior, Alfonso Prada; la Ministra de Trabajo y Ministra Delegataria con Funciones Presidenciales, Gloria Ramírez; la Directora del Departamento para la Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava; autoridades locales, regionales y organismos de socorro.