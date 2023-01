Delegación del Gobierno colombiano llegó a Caracas para reunión extraordinaria con el ELN

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció este martes que llegó a Caracas una delegación del Gobierno de Colombia para avanzar la reunión extraordinaria que se convocó como parte del proceso de paz con el ELN.

“Saludamos y le damos la bienvenida a la delegación de paz del gobierno para los diálogos con el ELN hoy en Caracas”, tuiteó el embajador Benetti.

Entre los delegados del Gobierno se encuentra el politólogo, cofundador y exguerrillero del M 19, Otty Patiño, el Alto Comisionado de la Paz, Danilo Rueda y el exviceministro de Agricultura, José Félix Lafaurie.

La reunión extraordinaria se convocó tras las recientes diferencias que emitió el ELN con el cese al fuego bilateral.

«El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN», declaró la guerrilla.

Esta misma tarde se daría inicio a los diálogos, sin embargo, el día de mañana se instalará oficialmente una mesa de discusión.

Más noticias de Política.