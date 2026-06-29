«Gobernaré para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí»: Abelardo de la Espriella responde a Karol G

Minuto30.com .- El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió a la carta de Karol G reafirmando su propósito inquebrantable de gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él.
Destacó que la figura presidencial representará la unidad con y para el pueblo, buscando que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobernantes.
Además, lanzó una invitación directa a la artista: «Te invito, @karolg: únete a la manada». Hizo un llamado a todos los buenos ciudadanos a participar en la reconstrucción y la extrema coherencia del país.
Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí.
La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan… https://t.co/TOI1h52sMS
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 29, 2026
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