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    «Gobernaré para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí»: Abelardo de la Espriella responde a Karol G

    El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió a la carta de Karol G reafirmando su propósito inquebrantable de gobernar para todos

    Publicado por: SoloDuque

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    Minuto30.com .- El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió a la carta de Karol G reafirmando su propósito inquebrantable de gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él.

    Destacó que la figura presidencial representará la unidad con y para el pueblo, buscando que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobernantes.

    Además, lanzó una invitación directa a la artista: «Te invito, @karolg: únete a la manada». Hizo un llamado a todos los buenos ciudadanos a participar en la reconstrucción y la extrema coherencia del país.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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