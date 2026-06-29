«Gobernaré para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí»: Abelardo de la Espriella responde a Karol G

Minuto30.com .- El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió a la carta de Karol G reafirmando su propósito inquebrantable de gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él.

Destacó que la figura presidencial representará la unidad con y para el pueblo, buscando que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobernantes.

Además, lanzó una invitación directa a la artista: «Te invito, @karolg: únete a la manada». Hizo un llamado a todos los buenos ciudadanos a participar en la reconstrucción y la extrema coherencia del país.