Gobernador de Sucre es denunciado por abuso de poder y extralimitaciones, al exigir votos para la candidata Lucy García

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa es denunciado por exigir a funcionarios participar en política a favor de la candidata Lucy García.

“Me destituyeron del cargo porque el gobernador me presionó a mi y a mi familia para votar por Lucy, le manifesté que no podía participar en política. Hoy Héctor Olimpo Espinosa es el jefe de debate de la señora Lucy García. No está gobernando, está haciendo política”, expresó Eduardo Pérez Santos, exgerente de Aguas de Sucre (ADS), tras su destitución del cargo.

Las acusaciones cobijan también a la junta directiva de la entidad, cuyo presidente es el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, donde se tomó la decisión de relevar al entonces gerente, de su cargo, por negarse a respaldar a Lucy García, en su aspiración a la Gobernación del departamento.

Este hecho ha generado un debate en diferentes escenarios, teniendo en cuenta que la reunión de la junta en la que despidieron al gerente fue el 28 de junio, el acta fue presentada en la Cámara de Comercio el 16 de agosto, presentando a la abogada Jeyni Emiliani Ruiz, como nueva gerente, en plena Ley de Garantías, que entró en vigencia desde el 29 de junio.

El ahora exgerente asegura que recibió presiones por parte de Espinosa para respaldar a García, a pesar de que su cargo le prohibía la participación en política.

Pérez impugnó el acta de la reunión que lo destituyó, alegando irregularidades.

