Gobernador de Nariño asegura que EE.UU. le revocó el visado

Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño aseguró que el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa.

“Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos. Estaba invitado a la semana climática en Nueva York para exponer todo lo que hemos hecho en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos”, indicó Romero en su cuenta de Twitter.

El gobernador acompañó el texto con una foto de la acreditación en la que aparece su nombre, como constancia de la que iba a ser su participación en la Cumbre de la Acción Climática que se lleva a cabo esta semana en Nueva York.

Además, en la imagen aparece una carta de los organizadores en la que agradecen la participación de Romero y le dan detalles de las actividades que se llevarán a cabo.

El pasado 19 de septiembre el gobernador fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la Nación por la presunta irregularidad en un contrato para la venta de aguardiente.

Según la Fiscalía, el costo del contrato fue de 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares).

