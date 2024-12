El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desmintió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la mayor inversión en vías en el departamento son para los más pudientes, entre El Poblado y Rionegro.

En las declaraciones el Jefe de Estado manifiesta que: “Y aunque no me han entregado el mapa, puedo prever por lo que he visto, que las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado Medellín y Rionegro donde quedan sus fincas, no el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas”.

A esto, el Gobernador de Antioquia respondió: “Se equivoca, Presidente. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el Centro y Occidente del país con la Costa Caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia”, inició diciendo el tuit.

Cabe recordar que ninguna de las obras van del Poblado a Rionegro en el Oriente antioqueño, la conexión a Urabá es el occidente de Antioquia, la vía a Buenaventura es el sur occidente y la conexión al Magdalena Medio es el nordeste.

El mandatario departamental aprovechó para explicarle al Jefe de Estado, que las vías hechas en El Poblado y Rionegro “se ejecutaron con recursos de los contribuyentes locales; les sirven a Medellín y al Oriente entero; y son un ejemplo de progresividad: las han pagado los más pudientes de ambas zonas para el disfrute de todos”, agregó.

