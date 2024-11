Una polémica ha desatado la afirmación del periodista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Hollman Morris, quien dijo que el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón está promoviendo volver a la figura de las Convivir.

El subgerente de Televisión de RTVC, realizaba una entrevista a Leonardo Díaz, comandante de los frente 18 y 36 de las Disidencias del EMC de las FARC, cuando antes de preguntar la opinión del guerrillero, dijo: “el gobernador de Antioquia recién elegido está promoviendo volver a la figura de las Convivir, ¿ustedes qué piensan de eso?”.

Ante la pregunta, el jefe guerrillero respondió: “pues eso pasó acá en Antioquia cuando Uribe Vélez era gobernador. Él fue el que trajo los paramilitares y las Convivir acá a todos estos departamentos. Lo que nosotros vemos es una figura igualitica a Uribe cuando fue gobernador, eso fue lo que hizo, eso es lo que pretende este gobernador de ahorita que es del Centro Democrático”.

Vea aquí el video de la entrevista de RTVC al comandante guerrillero.

Esto provocó la reacción del mandatario de los antioqueños, quien al compartir el fragmento del video, escribió en X: “A los únicos que les fastidia que los ciudadanos hablen con la Fuerza Pública es a los delincuentes. Muy grave un canal público, con recursos de los colombianos, mintiendo y abriendo micrófonos a bandidos. El mandato de los Antioqueños es claro: seguridad y justicia con el imperio de la ley”.

Reacción del expresidente Uribe y apoyo a la propuesta del gobernador de Antioquia

A la polémica también respondió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en la misma red social, defendiendo la propuesta de seguridad del Gobernador Andrés Julián Rendón:

“Estos bandidos cuando la autoridad los enfrenta la acusan de paramilitarismo. Los frentes locales de seguridad no tienen armas. Se necesita más seguridad y apoyo de las FFAA y al gobernador. Sin seguridad no hay paz. Y al periodista no se le olvidó el portillo”.

