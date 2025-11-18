Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió tres inmuebles en Abejorral que se habían convertido en focos de inseguridad, utilizados para consumo de drogas, actos delictivos y refugio de personas involucradas en conductas peligrosas. Las edificaciones también representaban riesgos sanitarios y estructurales, y con su intervención se busca recuperar estos espacios para la convivencia y seguridad de la comunidad.

Gobernación de Antioquia derriba tres inmuebles que se habían convertido en focos de inseguridad en Abejorral

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, llevó a cabo la demolición de tres inmuebles en Abejorral, Oriente antioqueño, que se habían convertido en focos de inseguridad para la comunidad.

Con estas intervenciones, la administración departamental ha logrado demoler un total de 36 casas entre 2024 y 2025, con el objetivo de recuperar espacios utilizados para actividades delictivas y garantizar la convivencia en el territorio.

Los tres inmuebles intervenidos presentaban un patrón común: abandono prolongado, deterioro estructural y uso indebido para conductas delictivas. Según las autoridades, estos espacios eran utilizados para el consumo y tráfico de estupefacientes, refugio de personas que dormían allí, y como escondites para realizar actos ilícitos. También se registraban episodios de agresiones, atracos y otros comportamientos violentos, especialmente durante la noche.

Además, las edificaciones representaban riesgos sanitarios y ambientales debido a la acumulación de basura, malos olores, presencia de roedores y maleza, y la utilización de los espacios para necesidades fisiológicas. Uno de los inmuebles incluso presentaba amenazas estructurales por encontrarse junto a una quebrada con riesgo de movimientos en masa.

Con estas acciones, la Gobernación busca no solo eliminar los focos de inseguridad, sino también enviar un mensaje claro sobre la recuperación de espacios públicos y privados para el bienestar de la comunidad y la prevención de delitos en la región.