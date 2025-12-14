Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gobernación confirma traslado de cuerpos en helicóptero de la Policía hacia Medicina Legal en Medellín

    “El dolor de las familias es inconsolable.”

    Publicado por: SoloDuque

    Gobernador de Antioquia devolverá donaciones de congresistas a 'La vaca' por las vías 4G Andrés Julián Rendón
    Foto: Gobernación de Antioquia
    Gobernación confirma traslado de cuerpos en helicóptero de la Policía hacia Medicina Legal en Medellín

    Resumen: Rendón expresó su profunda consternación ante la tragedia y su solidaridad con el municipio de Bello. "El dolor de las familias es inconsolable". La Gobernación permanece en permanente articulación con la Alcaldesa de Bello

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el inicio del proceso de traslado de los cuerpos de las víctimas del trágico accidente del bus de egresados, ocurrido en la zona del Nordeste antioqueño.

    El mandatario informó que un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia ya se encuentra en vuelo hacia Medicina Legal en Medellín, transportando los 17 cuerpos de las personas fallecidas.

    El Gobernador precisó que las víctimas corresponden a 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del bus.

    Rendón expresó su profunda consternación ante la tragedia y su solidaridad con el municipio de Bello. “El dolor de las familias es inconsolable.”

    Finalmente, aseguró que la Gobernación permanece en permanente articulación con la Alcaldesa de Bello, Lorena González, para brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.