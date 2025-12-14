Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rendón expresó su profunda consternación ante la tragedia y su solidaridad con el municipio de Bello. "El dolor de las familias es inconsolable". La Gobernación permanece en permanente articulación con la Alcaldesa de Bello

Gobernación confirma traslado de cuerpos en helicóptero de la Policía hacia Medicina Legal en Medellín

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el inicio del proceso de traslado de los cuerpos de las víctimas del trágico accidente del bus de egresados, ocurrido en la zona del Nordeste antioqueño.

El mandatario informó que un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia ya se encuentra en vuelo hacia Medicina Legal en Medellín, transportando los 17 cuerpos de las personas fallecidas.

El Gobernador precisó que las víctimas corresponden a 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del bus.

Rendón expresó su profunda consternación ante la tragedia y su solidaridad con el municipio de Bello. “El dolor de las familias es inconsolable.”

Finalmente, aseguró que la Gobernación permanece en permanente articulación con la Alcaldesa de Bello, Lorena González, para brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas.

Aquí más Noticias de Antioquia