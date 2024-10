Gloria Trevi demandada en USA por abuso sexual de nuevo y no sale bien.

.Gloria Trevi demandada en USA por abuso sexual por dos nuevas víctimas de su ex esposo y manager Sergio Andrade como cómplice de los hechos.

En el tercer día del año, las noticias no son buenas para «Gloria de los Ángeles Treviño» conocida como Gloria Trevi. De acuerdo a la revista Rolling Stone, dos víctimas del «Clan Andrade», le acusan de ser parte de las agresiones sexuales, al ser determinante como «reclutadora de jovencitas» para que luego este en calidad de manager y ex de Gloria las violara. En la demanda «Jane Doe (Desconocida) 3, alega que en 1995, de18 años pero aún virgen, la cantante de Pelo Suelto o mejor la Trevi, la llevó a la habitación de Andrade para luego forzarla entrar, esperándola detrás de la puerta mientras era violada por productor musical». Lo que contrasta con la demanda que a finales del 2023, hizo Gloria Trevi contra el mismo Andrade donde «ella también lo acusa como víctima«. Pero según Jane la mexicana hablaba maravillas del manager como «un hombre maravilloso«.



Gloria Trevi suicidio

Precisamente, la cantante reveló el pasado mes de diciembre, en su demanda interpuesta a su ex manager «que estuvo a punto de suicidarse por los abusos horribles de Sergio y que la explotó profesionalmente. Además Trevi afirmó que la hizo pasar necesidades como aguantar hambre». Con 55 años cumplidos, Treviño recalcó que nunca fue cómplice.

Una nueva víctima se suma a las denuncias

Lo que le complica todo es que una segunda víctima llamada Jane Doe 4, denuncia que los supuestos abusos ocurrieron en el condado de Los Ángeles. «En una casa en el vecindario Los Feliz entre 1995 y 1997» relacionando a las compañías Conexiones Americanas y Magical Image Entertainment, Inc.. Las cuales con sus equipos de trabajo encubrieron los hechos, en los que al parecer sometían a las jóvenes induciéndoles a abortar. Presionándolas a que no dijeran ni una palabra sobre ello so pena de castigo.

Silencio y familia

Por el momento, Gloria Trevi guarda silencio a pesar que en sus redes se le vio pasar una navidad y fin de año feliz en compañía de sus hijos al lado de su esposo Armando Gómez, quien compartió en sus redes el mensaje: «Feliz Año nuevo 2024; mi familia, amigos que se vuelven familia, muy agradecido con Dios y la vida por los buenos y malos momentos que nos hacen crecer y aprender».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Armando Gomez (@armandogomez73)

