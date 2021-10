Gloria Estefan fue abusada sexualmente cuando tenía 9 años

La cantante Gloria Estefan reveló que fue abusada por su maestro de música cuando tenía 9 años. La famosa artista cubano-estadounidense contó que su abusador, del cual no reveló el nombre, era cercano a la familia.

La artista estuvo hablando sobre el caso en un episodio de su serie de Facebook Watch ‘Red Table Talk: The Estefans’, junto a su hija y su sobrina.

“El 93 % de niños abusados conocen y confían en quienes les abusan, y yo lo sé, porque yo fui una de ellos”, dijo Estefan al inicio de su confesión.

Gloria Estefan decidió hablar sobre el abuso que sufrió cuando era una niña y cómo el sujeto la amenazaba con matar a su mamá para que no lo delatara, por lo que aseguró, «Sabía que esta era una situación muy peligrosa».

La artista expresó que dicha situación la llevó a un estrés impresionante lo que la llevó a la perdida del cabello. «Y cuando me rebelé y le dije que esto no podía suceder, que no podía hacer eso, él me dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le cuentas’,» relató Estefan en dicho programa.

