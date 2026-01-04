Con extintores intentaron apagar el incendio provocado por un globo de mecha con pólvora en Itagüí. Foto: Redes Sociales

Resumen: Un globo con pólvora causó un incendio en el salón social de una unidad residencial en Itagüí, detrás del Centro de la Moda. Residentes usaron extintores.

Globo con pólvora provocó incendio en el salón social de una unidad residencial de Itaguï

Minuto30.com .- Momentos de angustia vivieron los habitantes de una unidad residencial en Itagüí en las últimas horas, cuando un globo cargado con pólvora cayó directamente sobre el techo plástico del salón social del conjunto. El hecho se registró en el sector ubicado justo detrás del reconocido Centro de la Moda.

Las llamas, que se propagaron rápidamente debido al material inflamable de la cubierta, generaron una columna de humo que alertó a toda la comunidad.

Comunidad actuó como primera respondiente

Ante la inminencia de que el fuego se extendiera, varios residentes y personal de seguridad reaccionaron de inmediato; testigos del hecho tomaron extintores que encontraron, para intentar sofocar las llamas mientras se daba aviso a la línea de emergencias.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí arribó al sitio minutos después para controlar totalmente la conflagración y evitar que la estructura colapsara o afectara zonas aledañas.

El llamado: “No más globos”

Tras el susto, los vecinos de la unidad y del sector expresaron su rechazo rotundo a esta tradición decembrina que persiste en enero.

“Pudo ser una tragedia peor si el globo cae en un balcón con cortinas o cerca de una red de gas. Pedimos que dejen de lanzar estos globos, miren el daño que provocan”, manifestó uno de los afectados a Minuto30.

En lo que va de la navidad del 25/26 ya han causado varias emergencias en el Valle de Aburrá.