Gladis Patricia Marín desapareció en Itagüí

Resumen: Gladis Patricia Marín Vélez es una mujer de 47 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información disponible no incluye datos adicionales sobre su identidad de género. Se trata de una persona adulta reportada como desaparecida recientemente.

Gladis Patricia Marín Vélez es una mujer de 47 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información disponible no incluye datos adicionales sobre su identidad de género. Se trata de una persona adulta reportada como desaparecida recientemente.

El día de su desaparición fue el 21 de abril de 2026 en el parque El Artista, ubicado en Itagüí. Hasta el momento, ese es el último lugar conocido donde fue vista, lo cual constituye un dato clave para su localización.

En cuanto a sus características físicas y elementos de identificación, se reporta que vestía un vestido de color verde claro y tenis negros. Como señal particular, tiene un tatuaje en el pecho del lado izquierdo con la imagen de una flor, lo cual puede ser importante para su reconocimiento.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes