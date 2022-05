Este domingo, 22 de mayo, el colombiano Santiago Buitrago, Team Bahrain, fue uno de los protagonistas de la etapa 14 del Giro de Italia luego de terminar segundo en la fracción que ganó Giulio Ciccone.

Le puede interesar

Luego de una demostración de buen ritmo, Giulio Ciccone se quedó con el triunfo en la competencia que a parte de eso, también tuvo a la montaña como protagonista.

Buitrago, una de las caras nuevas del ciclismo colombiano en el mundo y quien tan solo tiene 22 años de edad, manifestó envuelto en llanto: “Quería la victoria, pero Ciccone nunca bajó el ritmo, lo intenté y estoy feliz”.

Cabe recordar que hoy lunes, el Giro disfrutará de la tercera y última jornada de descanso antes de afrontar la semana decisiva de la competencia.

Clasificaciones

Etapa

1. Giulio Ciccone, 4:37.41

2. Santiago Buitrago, a 1,31

3. Antonio Pedrero, a 2,19

4. Hugh Carthy, a 3.09

5. Martijn Tusveld, a 4,36

6. Luca Covili, a 5.08

7. Natnael Tesfazion, a 5,27

8. Bauke Mollema, m.t.

9. Gijs Leemreize, m.t.

10. Guillaume Martin, a 6,06

General

1. Richard Carapaz, 63:06.57

2. Jai Hindley, a 7 seg.

3. Joao Almeida, a 30 seg.

4. Mikel Landa, a 59 seg.

5. Domenico Pozzovivo, a 1 min, 1 seg.

6. Pello Bilbao, a 1, 52

7. Emanuel Buchmann, a 1,58

8. Vincenzo Nibali, a 2,58

9. Juan Pedro López, a 4,40

10. Guillaume Martin, a 8,02

🔥@giuliocicco1 imposes a remarkable pace and has already got rid of @SantiagoBS26. Carthy, on the other hand, seems to be holding on.#Giro pic.twitter.com/DCpG84VGZI

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2022