Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Durante la audiencia de reformulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación modificó radicalmente la calificación jurídica contra Stiven Mesa, confirmando que el proceso ya no se sustenta en la existencia de un secuestro.

Giro judicial en caso Blessd: Fiscalía retira cargo por secuestro y le imputa constreñimiento ilegal

Minuto30.com .- El panorama judicial del reconocido artista urbano Blessd, ha dado un giro sustancial a su favor. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó una reformulación de la imputación inicial, dejando atrás los graves señalamientos por secuestro extorsivo para acusarlo formalmente del delito de constreñimiento ilegal.

Esta modificación cambia por completo la tesis con la que el ente acusador presentó el caso inicialmente ante la opinión pública, reconociendo tras el desarrollo de las actuaciones judiciales que los hechos no configuran un secuestro, situación favorable para el artista.

Un cambio radical en las penas

De acuerdo con la información confirmada por la representación jurídica del cantante antioqueño, este nuevo escenario jurídico pues pasa de una pena mínima de 320 meses de prisión por el delito de secuestro, al delito de constreñimiento ilegal con un mínimo de 18 meses, que incluso lo hace excarcelable.

Falta de pruebas para el secuestro

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La decisión de la Fiscalía no se da de forma aislada. En audiencias previas, la jueza encargada del caso ya había concluido que los elementos materiales probatorios debatidos no permitían inferir con suficiencia que el ciudadano Andrés Felipe Sánchez Quintero hubiera sido privado de su libertad, un requisito fundamental para sustentar el delito de secuestro.

A esta postura se había sumado la Procuraduría General de la Nación, entidad que se opuso férreamente a la solicitud de medida de aseguramiento intramural al cuestionar que las pruebas lograran acreditar la ocurrencia de un secuestro con fines extorsivos.

Finalmente, el despacho judicial determinó no imponer ninguna medida de aseguramiento en contra de Stiven Mesa -Blessd- ni de los demás procesados. Con esta resolución y bajo la nueva calificación jurídica, el artista continuará ejerciendo su derecho a la defensa en completa libertad.