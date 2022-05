Este viernes, 6 de mayo, inicia el Giro de Italia 2022 en Budapest, por lo que es importante conocer sus principales datos, de esta, la edición número 105.

La competencia tendrá un recorrido de 3.445,6 kilómetros, a lo largo de 21 etapas.Salida desde Budapest con llegada a Verona, el domingo 29 de mayo.

En el Giro se disputarán dos etapas contrarreloj individuales (2ª y 21ª etapas), seis etapas con llegadas en alto o en subida (1ª, 4ª, 9ª, 15ª, 19ª y 20ª etapas) y tres jornadas de descanso los días lunes (9, 16 y 23 mayo).

Cabe recordar que el último campeón del Giro de Italia fue el colombiano Egan Bernal quien defendiendo la camiseta del INEOS Grenadiers, se consagró ganador, sumando su segunda gran vuelta, luego de la consecución del Tour de Francia 2019.

El reglamento

– Cuatro maillots distintivos: ‘maglia rosa’ (clasificación general), ciclamino (puntos), azzurra (montaña) y blanca (jóvenes).

– Bonificaciones: 10, 6 y 4 segundos a los tres primeros de cada etapa en línea. 3, 2 y 1 segundos a los tres primeros del esprint intermedio.

La participación: 22 equipos de 8 corredores

AG2R Citroën, Astana, Bahrein, BikeExchange, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama-FDJ, Ineos, Intermarché, Israël PT, Jumbo, Lotto, Movistar, Quick-Step, Trek y UAE (1ª división), Alpecin, Bardiani, Drone Hopper y Eolo-Kometa (2ª división).

En total son 176 corredores.

El palmarés

– 104 ediciones de la creación de la prueba en el año 1909.

– Victorias: 69 para Italia, 7 para Bélgica, 6 para Francia, 4 para España, 3 para Rusia y Suiza, 2 para Colombia, Gran Bretaña y Luxemburgo, 1 para Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Irlanda, Holanda y Suecia.

– Récord de títulos: 5 para Alfredo Binda (ITA) entre 1925 y 1933, Fausto Coppi (ITA) entre 1940 y 1953, Eddy Merckx (BEL) entre 1968 y 1974.

Los diez últimos campeones

– 2012: Ryder Hesjedal (CAN)

– 2013: Vincenzo Nibali (ITA)

– 2014: Nairo Quintana (COL)

– 2015: Alberto Contador (ESP)

– 2016: Vincenzo Nibali (ITA)

– 2017: Tom Dumoulin (NED)

– 2018: Chris Froome (GBR)

– 2019: Richard Carapaz (ECU)

– 2020: Tao Geoghegan Hart (GBR)

– 2021: Egan Bernal (COL)

