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    ¡Giro a la derecha en Perú! Keiko Fujimori y López Aliaga lideran unas caóticas elecciones presidenciales

    El proceso de votación y escrutinio ha sido calificado como uno de los más accidentados de la historia reciente peruana

    Publicado por: SoloDuque

    keiko fujimori
    La política peruana Keiko Fujimori, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar
    ¡Giro a la derecha en Perú! Keiko Fujimori y López Aliaga lideran unas caóticas elecciones presidenciales

    Resumen: El proceso de votación y escrutinio ha sido calificado como uno de los más accidentados de la historia reciente peruana

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    Minuto30.com .- Perú busca salir de su profunda crisis institucional, pero la jornada democrática no ha estado exenta de polémicas. Cerca de 27 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir a su nuevo mandatario y marcar el regreso a la bicameralidad.

    Sin embargo, con un lento y tortuoso conteo de votos, la tendencia perfila a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga como los candidatos que disputarán la segunda vuelta.

    Estas elecciones atípicas representan un récord doloroso para la inestabilidad política del país andino: quien resulte ganador se convertirá en el octavo presidente de Perú en los últimos diez años.

    El origen de la crisis

    La nación se vio obligada a convocar estos comicios tras la abrupta destitución del entonces mandatario José Jerí, ocurrida el pasado 17 de febrero. Jerí fue apartado de su cargo en medio de una grave investigación por presuntamente sostener reuniones secretas en el Palacio de Gobierno con un empresario chino que mantenía jugosos contratos con el Estado.

    Una jornada electoral manchada por el caos

    El proceso de votación y escrutinio ha sido calificado como uno de los más accidentados de la historia reciente peruana. Los “retrasos y líos” fueron el común denominador:

    Fallas logísticas: Varios centros de votación abrieron tarde o dejaron a miles de personas sin votar temporalmente porque el material electoral y las papeletas simplemente no llegaron a tiempo.

    Extensión de jornada: Debido al malestar y las largas filas, las autoridades se vieron obligadas a ampliar el horario de votación por una hora más (hasta las 6:00 p. m. hora local).

    Apagón informativo: El primer boletín oficial tardó 3 horas en publicarse, y para las 11:00 p. m. del domingo apenas se había transmitido el 22% de los datos.

    Votaciones el lunes: En una medida insólita, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó que este lunes se abrieran urnas en algunas localidades de Lima, como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. También habrá mesas electorales disponibles en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey, donde viven comunidades peruanas.

    Regreso bicameral: En medio de este caos logístico, también se escrutan los votos para elegir a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado, retornando a este sistema después de 30 años.

    Así va el lento escrutinio

    Con corte a las 11:00 a. m. de este lunes 13 de abril, y con un poco menos del 54% de las actas electorales escrutadas, se comienza a despejar el panorama.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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