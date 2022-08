Giovanny Ayala habló de quienes sacaron «provecho para sus redes sociales» en homenaje a Darío Gómez

in

El cantante Giovanny Ayala publicó un video en su cuenta de Instagram habló de quienes sacaron «provecho para sus redes sociales» en homenaje a Darío Gómez.

“Despedir al maestro Darío Gómez es llevar su corazón, llevar ese sentimiento de tristeza, ese vacío que nos deja huella con su partida. No es llegar a visitarlo, es sacar provecho para sus redes sociales”, dijo el artista.

Giovanny Ayala aseguró que algunos artistas llegaron al coliseo y pidieron que los grabaran.

«Solo quiero hoy dar una enseñanza, despedir al Maestro Darío Gómez como él lo hubiese hecho con alguno de nosotros, con esa humildad y sencillez que lo caracterizaba. Hay tiempo para todo, para la publicidad, para los show, para todo hay tiempos, este es un tiempo de respeto, de despedida de honor, hagámoslo de esa forma. Con el corazón con amor. #dariogomez por siempre», escribió el cantante en su publicación.

Giovanny Ayala contó su experiencia

“Yo llegué allí, canté dos canciones mías, con el alma, con el corazón, con un sentimiento que ustedes no se imaginan. Una despedida tan sincera, pero veo que mis colegas (…) No hombre si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de las redes sociales para que engrandezcan esa visita tan hipócrita que muchos seguramente lo hacen por eso”, dijo.