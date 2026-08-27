Giovanny Andrés Henao desapareció en Medellín

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Resumen: Giovanny Andrés Henao Cano, de 39 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculina y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 18 de agosto de 2026, en Medellín , barrio Popular 2, sector La Isla.

Giovanny Andrés Henao Cano, de 39 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculina y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 18 de agosto de 2026, en Medellín, barrio Popular 2, sector La Isla.

Al momento de su desaparición vestía un buso negro con capucha y pintas blancas, pantalón jean negro desgastado en la parte frontal, tenis blancos, gorro de tela negro y chaqueta negra. Llevaba además dos maletines, uno de color negro y otro vino tinto, y varios cuadros.

Como señales particulares presenta una cicatriz en el lado lateral izquierdo de la cabeza, una cicatriz en el brazo derecho y cicatrices en las mejillas producto de lesiones por barros. Estos datos pueden ser de utilidad para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes