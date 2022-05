in

En medio de una rueda de prensa, mientras hablaba de los cuadrangulares finales y de los rivales del ‘grupo de la muerte’ que Atlético Nacional enfrentará para estar cerca de la estrella 17, el jugador Giovanni Moreno anunció de manera pública, que ya le tiene fecha a su retiro y que solo desea cerrar la Liga con el título para entrar en “vacaciones de por vida”.

Al hablar de los partidos que se le avecina al verde, Gio manifestó: “Ojalá que tengamos unas buenas finales y me pueda retirar como quería”.

Luego, al insistir en esa idea de terminar su ciclo como futbolista profesional, el mediocampista afirmó que se trata de una decisión ya tomada, y que solo está a la espera de llevar a cabo esta parte de su historia siendo campeón con el verde.

“Yo sí le pongo fecha al retiro. El retiro ideal para mí sería ahora en junio saliendo campeones; esa sería la cereza del pastel, poderme retirar ahí, poderme ir como lo soñé, poder cumplir ese sueño que siempre tuve en Nacional de salir campeón y que lastimosamente nunca se me dio”, expresó ‘El Flaco’.

Moreno, de 35 años de edad, dejó claro que ni la clasificación a un torneo internacional cambiaría sus planes.

“Lo más importante es ahora. Y yo ya había contemplado era eso. Me preguntaban… y todos decían: ‘Es que no vamos a tener vacaciones’. Yo decía: ‘Salgo campeón y ya salgo a vacaciones de por vida’ porque lo estoy pensando así ahora, en este momento y es lo que tengo en la cabeza. Ojalá se pueda llegar a ese logro, pero no pienso en la próxima temporada y la Copa, solo en salir campeón ahora y en descansar ya”, concluyó el ídolo del verde.