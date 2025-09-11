Giovanni Alonso Orrego desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Giovanni Alonso Orrego Vera, de 44 años, desapareció el 10 de septiembre de 2025 en el barrio Boston de la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra de cuello redondo, un jean azul oscuro y tenis verdes con una “N”.

Entre sus señales particulares se encuentran un tatuaje en el brazo derecho con el nombre “Sofía”, un lunar café oscuro de gran tamaño en el pecho y una cicatriz en la ceja derecha.

