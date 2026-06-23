Giorgia Meloni felicita a De La Espriella y propone fortalecer la alianza Colombia-Italiana

Minuto30.com .- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, destacando el vínculo personal que el mandatario electo mantiene con Italia y su disposición a profundizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

«Felicitaciones a Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de la República de Colombia. Firme en su ya profundo vínculo personal con Italia, estoy lista para colaborar juntos y desarrollar aún más nuestras ya sólidas relaciones bilaterales. Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en señal de la cercanía entre nuestras naciones,» expresó Meloni.

La primera ministra italiana cerró su mensaje con una invitación directa al presidente electo: «¡Mis mejores deseos en su labor, presidente! ¡Lo espero en Italia!» A continuación, el trino en el que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicita al presidente electo Abelardo De La Espriella: