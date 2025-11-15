Giovanni Moreno, puso, con humor, fin a más de una década de especulación al detallar el violento enfrentamiento que protagonizaron Teófilo Gutiérrez y el capitán de Racing Club, Sebastián Saja, en el vestuario de Avellaneda en 2012.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, Moreno, testigo presencial, narró paso a paso la escalada de la disputa, desvelando el comentario de Teo que encendió la mecha y la famosa «pistola» que puso un abrupto y dramático fin a la trifulca.

Según el relato de Moreno, el incidente comenzó con Teófilo Gutiérrez ya expulsado en el camerino.

El arquero Sebastián Saja irrumpió furioso y encaró a Teo, recriminándole su actitud y sus expulsiones.

«Teo, mirá, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia,» le espetó Saja, exigiéndole pelear «aparte» en las duchas mientras Teo permanecía en silencio.

Saja continuó insultando y desafiando al delantero, llegando a llamarlo «cagón.» La calma tensa se rompió cuando Gutiérrez, sentado y sin inmutarse, le lanzó un dardo directo al capitán: «Ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada.»

Este comentario, una clara referencia a la debilidad del guardameta, fue el detonante de la violencia.

«Ahí el ‘Chino’ (Saja) empezó, ahí fue por eso que el ‘Chino’ le empieza a pegar,» aseguró Moreno.

Gio Moreno revela la explosiva verdad tras la pelea Teo Gutiérrez contra Saja en Racing

Ante los golpes de Saja, quien agredía a Teo mientras este solo se cubría, Gio Moreno intervino con una «patada voladora» al estilo Faustino Asprilla, que pasó de largo.

Inmediatamente, la atención de Saja se desvió hacia Moreno, propinándole un puñetazo que le cortó la oreja y otro en la sien.

En ese instante, relata el colombiano, «se vinieron todos» los demás jugadores, en su mayoría argentinos, a unirse a la gresca, dejando a Teo y Gio solos, a la defensiva en una esquina del vestuario.

La situación alcanzó su clímax cuando Teófilo Gutiérrez sacó el objeto que, según Moreno, salvó la integridad de ambos.

«Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él y él saca la pistola y dice: ‘Ahora sí, maricas, véngense pues, hijo de putas, de a uno.'»

Moreno confiesa que, aunque no pudo confirmar si era un arma real, la reacción del vestuario fue instantánea e inequívoca.

«No quedó nadie en el camerino. Todo el mundo salió corriendo. Yo miré y… ya no había nadie, por allá bajo de las mesas.» El pánico fue tal que incluso el asistente técnico, que observaba la pelea fumando, dejó el cigarrillo olvidado al salir.

La anécdota, que le dio la vuelta al mundo, terminó con Teo fuera del equipo y sin que a la fecha se haya confirmado si el arma era real o no.

#ESPNF90Colombia Gio Moreno REVELA LA VERDAD de la pelea entre Teo Gutiérrez y Sebastián Saja en Racing

