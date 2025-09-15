Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

    • Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

    13 Gimnasia
    Delegación colombiana de gimnasia rítmica logra medallas de plata y bronce en el Campeonato Sudamericano. Foto: cortesía Manuela Gallego
    Compartir:
    • Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

    Resumen: La delegación colombiana de gimnasia rítmica tuvo una actuación notable en el Campeonato Sudamericano de Cochabamba, Bolivia, obteniendo un total de tres medallas. El equipo senior A, compuesto por Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas, se llevó la medalla de plata en la final por equipos. Además, Paula Flechas brilló individualmente al conseguir dos medallas de bronce: una en la prueba de balón y otra en la de aro. Estos logros destacaron el talento y la competitividad de las gimnastas colombianas en el evento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La delegación colombiana de gimnasia rítmica obtuvo un destacado desempeño en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, celebrado del 8 al 14 de septiembre en Cochabamba, Bolivia.

    Con un total de tres medallas, las gimnastas colombianas Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas subieron al podio en varias categorías.

    El primer logro para el país llegó en la final por equipos Senior A, donde Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas se adjudicaron la medalla de plata.

    Con un puntaje acumulado de 201.200, el trío colombiano se posicionó en el segundo lugar, solo superado por Brasil (232.700) y por delante de Chile (195.000).

    Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

    Por su parte, la gimnasta Paula Flechas sumó dos bronces individuales. En la prueba de balón, Paula alcanzó el tercer puesto con 21.450 puntos, mientras que las brasileñas Renata Brum (23.750) y Fernanda Regalo (21.600) se quedaron con el oro y la plata.

    El segundo bronce lo obtuvo en la prueba de aro, donde su puntuación de 22.150 le aseguró la tercera posición, detrás de las brasileñas Fernanda (25.100) y Renata (24.550).

    En el evento, que reunió a más de 100 atletas de siete países, la delegación colombiana estuvo conformada por ocho gimnastas, quienes demostraron su talento en las competencias individuales y de conjuntos.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Cuestión de familia! Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle

    Jiu-Jitsu colombiano brilla en Panamá con múltiples medallas de oro

    ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

    Dayro Moreno recibe el ‘pastelazo’ más viral del año y se lo toma con humor

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

    ¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

    ¿Qué le parecen? Estos son los 11 de Gandolfi para recibir al equipo de Leonel

    ¿Qué le parecen? Estos son los 11 de Gandolfi para recibir al equipo de Leonel


    [grupos] [fixture items="7"]