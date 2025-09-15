Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

Resumen: La delegación colombiana de gimnasia rítmica tuvo una actuación notable en el Campeonato Sudamericano de Cochabamba, Bolivia, obteniendo un total de tres medallas. El equipo senior A, compuesto por Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas, se llevó la medalla de plata en la final por equipos. Además, Paula Flechas brilló individualmente al conseguir dos medallas de bronce: una en la prueba de balón y otra en la de aro. Estos logros destacaron el talento y la competitividad de las gimnastas colombianas en el evento.
La delegación colombiana de gimnasia rítmica obtuvo un destacado desempeño en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, celebrado del 8 al 14 de septiembre en Cochabamba, Bolivia.
Con un total de tres medallas, las gimnastas colombianas Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas subieron al podio en varias categorías.
El primer logro para el país llegó en la final por equipos Senior A, donde Luna Henao, Manuela Gallego y Paula Flechas se adjudicaron la medalla de plata.
Con un puntaje acumulado de 201.200, el trío colombiano se posicionó en el segundo lugar, solo superado por Brasil (232.700) y por delante de Chile (195.000).
Por su parte, la gimnasta Paula Flechas sumó dos bronces individuales. En la prueba de balón, Paula alcanzó el tercer puesto con 21.450 puntos, mientras que las brasileñas Renata Brum (23.750) y Fernanda Regalo (21.600) se quedaron con el oro y la plata.
El segundo bronce lo obtuvo en la prueba de aro, donde su puntuación de 22.150 le aseguró la tercera posición, detrás de las brasileñas Fernanda (25.100) y Renata (24.550).
En el evento, que reunió a más de 100 atletas de siete países, la delegación colombiana estuvo conformada por ocho gimnastas, quienes demostraron su talento en las competencias individuales y de conjuntos.
