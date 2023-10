VIDEOS. ¡Qué impresión! Gigantesca bola de fuego iluminó el cielo en Reino Unido

El cielo de Oxfordshire del condado britanico, fue iluminado por una enorme bola de fuego luego de que una potente explosión sacudiera la zona.

Algunos residentes compartieron en las redes sociales su experiencia sobre lo sucedido.

Muchos usuarios aseguraron haber escuchado un fuerte «estallido» y haber observado un «un extraño cielo palpitante».

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd

