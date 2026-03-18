Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Secretaría de Movilidad ha desplegado un operativo especial desde las 5:00 AM para intentar mitigar el impacto en el flujo vehicular

¡Gigantesca! Así se ve la socavación en la Avenida de El Poblado provocada por la quebrada La Presidenta

Minuto30.com .- La luz del día ha revelado la verdadera magnitud de la emergencia en el corazón de El Poblado. Lo que comenzó como un cierre preventivo anoche, se ha transformado en una crisis de infraestructura que mantendrá bloqueada una de las arterias más importantes de Medellín por tiempo indefinido.

El Diagnóstico: Un “boquete” que compromete la vía

Tras la inspección técnica realizada durante la madrugada por el DAGRD y la Secretaría de Infraestructura, se confirmó que la socavación no es un bache superficial. La fuerza de la quebrada La Presidenta, que alcanzó niveles críticos tras el aguacero del martes, fracturó la cobertura hidráulica que sostiene la calzada.

Punto Crítico: Avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton y el sector de San Fernando Plaza.

El Daño: El colapso parcial de la banca ha dejado un enorme vacío bajo el pavimento. Las imágenes del bus de servicio público atrapado ayer fueron solo el primer indicio de la inestabilidad del terreno.

Estado Actual: Cierre TOTAL y PERMANENTE en ambos sentidos. No hay paso para vehículos ni motocicletas.

Plan de Movilidad: ¡Evite El Poblado!

La Secretaría de Movilidad ha desplegado un operativo especial desde las 5:00 AM para intentar mitigar el impacto en el flujo vehicular. Sin embargo, se reportan ya fuertes congestiones en las rutas de desvío.

Vías Alternas Obligatorias:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Avenida Las Vegas: Operando como la principal alternativa, pero presenta flujo lento desde Ciudad del Río hasta Aguacatala.

Avenida Regional: Se recomienda para quienes viajan desde el Sur (Sabaneta/Envigado) hacia el Centro o Norte.

Transversales Inferior y Superior: Se mantienen habilitadas, pero se pide precaución por posibles embotellamientos en los ingresos a las lomas.

Tenga en cuenta que si su destino es la Clínica Medellín – El Poblado o centros empresariales cercanos, planifique llegar con al menos 45 minutos de antelación. El acceso vehicular está restringido metros antes del punto cero.

¿Qué dice la Alcaldía?

El alcalde Federico Gutiérrez reiteró que la prioridad es la vida. “No habilitaremos el paso hasta que los estudios de ingeniería garanticen que la vía no va a ceder más. Es un daño estructural profundo que requiere intervención de gran escala”. Se espera que hoy se anuncie el cronograma oficial de reparaciones, las cuales, según proyecciones iniciales, podrían tardar varias semanas.