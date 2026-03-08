xa1hn5o

Resumen: Con una ejecución impecable y una dificultad técnica que dejó sin opciones a sus rivales, Barajas obtuvo un puntaje de 14.600

¡Gigante Ángel Barajas! El colombiano se corona campeón en la Copa Mundo de Gimnasia en Bakú

Minuto30.com .- El himno de Colombia resonó con fuerza este domingo 8 de marzo en territorio asiático. El gimnasta Ángel Barajas se consagró campeón de la final de barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia Artística disputada en Bakú, Azerbaiyán, consolidándose como la gran joya del deporte nacional en la actualidad.

Con una ejecución impecable y una dificultad técnica que dejó sin opciones a sus rivales, Barajas obtuvo un puntaje de 14.600, cifra que le otorgó su primer título en una Copa del Mundo de mayores y la séptima medalla de su brillante carrera en el circuito internacional.

Un podio de élite mundial

Ángel Barajas no tuvo un camino fácil, pues debió superar a potencias históricas de esta disciplina. El podio en Bakú quedó conformado de la siguiente manera:

🥇 Ángel Barajas (Colombia): 14.600 puntos.

🥈 Wataru Tanigawa (Japón): 14.200 puntos.

🥉 Jesse Moore (Australia): 14.000 puntos.

Superar por 400 milésimas al representante de Japón —cuna de campeones olímpicos— demuestra que el nivel del cucuteño está hoy a la altura de los mejores del planeta.

El heredero de la gimnasia nacional

A su corta edad, Barajas ya es considerado el sucesor natural de figuras como Jossimar Calvo. Su progresión en el ciclo olímpico ha sido meteórica, y este oro en las barras paralelas es un mensaje directo a sus competidores de cara a las grandes citas internacionales de 2026.

Este triunfo en Bakú no solo suma un trofeo a su vitrina personal, sino que le otorga puntos vitales en el escalafón mundial, reafirmando que Colombia es una potencia emergente en la gimnasia artística masculina.