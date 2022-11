Él es Ghanim Al Muftah, el joven con discapacidad que sorprendió en inauguración de Qatar

La ceremonia de inicio del Mundial Qatar 2022, fue protagonizada por el reconocido actor Morgan Freeman y junto a él estuvo un simpático joven llamado Ghanim Al Muftah, en condición de discapacidad que sorprendió al público positivamente.

Este jovencito es un famoso influencer de Catar que gana bastante de dinero gracias a su buen y aceptado contenido, el cual se basa en contar su vida e historia de superación.

Al Muftah nació con una enfermedad que le impidió el desarrollo normal de su cuerpo, al punto que médicos le sugirieron a sus padres abortarlo, pero hoy en día lleva una vida prácticamente con normalidad y es uno de los personajes más queridos y aplaudidos en este pais.

El creador de contenido tiene 3,2 millones de seguidores en Instagram, y además es uno de los jóvenes más ricos de todo Qatar, pues tiene varios emprendimientos y estudia negocios internacionales en Londres, Inglaterra.

When Morgan Freeman asked this young boy about diversity of this world.

He recited ❤️#FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/jLdRfDvroh

— HARDY (0.99) (@HardyARB_) November 20, 2022