[Video] El tierno gesto de James Rodríguez con dos niños barranquilleros

Un balón llegó a los pies de James Rodríguez, él, en medio de la ovación de la hinchada que lo esperaba – a él y a los demás jugadores de la ‘tricolor’ a las afueras del hotel -, sorprendió a todos con un noble gesto.

James enterneció con su noble gesto hacia los niños

Quiso saber de quién era el balón, y unos niños llenos de emoción que luchaban por escabullirse de los policías que velaban por la seguridad de los jugadores, querían llamar la atención del 10, de inmediato, James, se percató que la pelota era de ellos así que se les acercó, les entregó el balón y los abrazó con tanto aprecio, multiplicando así la admiración no solo de los niños sino de los barranquilleros que lograron ver la escena.

Con el corazón blando, los hinchas despidieron a los que vestirán la amarilla hoy para representar a Colombia en el encuentro con Perú de cara a este importante partido en la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022.

Los niños, sin dudarlo, fueron los más emocionados al cumplir el sueño de conocer a su ídolo, uno de ellos, en medio de un emotivo llanto, le contó a un periodista de Noticias Caracol las palabras que le dijo James, «fue un sueño para mi conocer a James, porque yo siempre lo quise conocer. Me abrazó, me dijo que me quería y yo también lo quiero».

El partido entre Colombia y Perú que se jugará a 4:00 P.M. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla es la oportunidad para salir de la zona de repechaje y ubicarse entre los equipos que disputaran una clasificación directa al mundial.

