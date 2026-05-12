Resumen: Vargas Lleras conservó una ironía filosa, a veces incómoda, muchas veces brillante. Su humor era el de alguien que había visto el poder desde adentro durante demasiado tiempo como para romantizarlo

Germán Vargas Lleras pertenece a una generación política de quienes entienden el Estado no solo como un escenario simbólico, sino como una máquina compleja que hay que saber operar. En un país donde abundan los discursos y escasean los ejecutores, Vargas Lleras construyó una reputación singular: la del hombre que sabía dónde estaba cada palanca del poder. Era un político completo de trabajo de barrio, pero también que les marcaba línea a presidentes. Una pluma brillante con humor negro que debió ser presidente, hace mucha falta, merece todos los honores.

Colombia ha tenido líderes carismáticos, ideólogos brillantes, y tribunos populares. Sin embargo, pocos han entendido el funcionamiento real del aparato estatal con la profundidad casi obsesiva de Vargas Lleras. Su conocimiento no era teórico ni; era eminentemente práctico. Conocía las dinámicas de los ministerios, los procesos de contratación pública, las concesiones en infraestructura, las comisiones regulatorias, los POT, el rol de las autoridades ambientales, sabia de todo. También comprendía las inercias burocráticas, los intereses territoriales, y las limitaciones fiscales. En política, donde muchos improvisan, él dictaba catedra.

Ese conocimiento tenía un efecto concreto: capacidad de ejecución. Durante décadas, Colombia normalizó el incumplimiento estatal. Gobiernos enteros terminaban sin haber construido las obras prometidas, sin haber destrabado proyectos estratégicos, puro cuento. Vargas Lleras representó lo contrario. Su paso dejó una huella tangible. Más allá de simpatías o antipatías, existe un consenso difícil de negar: las obras avanzaban cuando él estaba al frente. Hasta logro que el congreso avanzara con dos magistrales agendas legislativas lideradas desde Min Interior.

Entre 2010 y 2017, Colombia vivió uno de los ciclos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente. El programa de autopistas 4G movilizó 1,200 km de autopistas, el cuarto programa mas grande del mundo. En vivienda, no solo fueron 100 mil casas gratis, Mi Casa Ya construyo un millón de viviendas. En agua el logro que 5 millones de colombianos se conectaran a un acueducto. Vargas Lleras no concebía la política como contemplación. La concebía como gerencia.

Pero reducirlo a un ejecutor sería incompleto. Había además un rasgo personal que lo hacía particularmente singular: su astucia inteligente. En una clase política cada vez más moldeada por asesores de imagen y frases prefabricadas, Vargas Lleras conservó una ironía filosa, a veces incómoda, muchas veces brillante. Su humor era el de alguien que había visto el poder desde adentro durante demasiado tiempo como para romantizarlo. Podía ser demoledor en privado y punzante en público. Para algunos era arrogancia; para otros, autenticidad. Pero nunca indiferencia.

También hubo valentía. Y no solo política. Pocos recuerdan hoy que sobrevivió un atentado terrorista en 2005 perpetrado por las FARC, cuando una carta bomba explotó en sus manos. Perdió varios dedos y estuvo cerca de morir. En cualquier otro país, un episodio así habría marcado definitivamente la memoria pública.

En tiempos dominados por el marketing político, la indignación digital, y la superficialidad administrativa, figuras como Germán Vargas Lleras recuerdan una verdad incómoda: gobernar exige carácter. Su legado, más allá de las posiciones a favor o en contra, se inscribe en la discusión sobre la capacidad real de que Colombia funcione. German Vargas Lleras debió haber sido presidente, nos hará mucha falta.