VIDEO: Germaine Franco, la mujer detrás del éxito musical de la película «Encanto»

in

Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- La californiana con raíces mexicanas Germaine Franco ha roto cualquier techo de cristal con su talento. Fue la primera compositora latina en acceder a la Academia de Hollywood, pionera en poner banda sonora a una película de Disney y ahora opta a un Óscar por el éxito musical de ese filme, «Encanto».

Franco compuso la banda sonora de esta cinta animada ambientada en Colombia por la que ahora es firme candidata a la estatuilla y, en una entrevista con Efe, se mostró muy emocionada por la nominación.

«Me inspiré en la literatura, no se podía viajar por la pandemia y pasé hasta catorce horas diarias estudiando música folclórica colombiana, como el mapalé o el bullerengue», explicó Franco sobre un proceso de creación que incluso le llevó a comprar instrumentos autóctonos colombianos como el arpa llanera o la marimba de chonta.

Para la compositora fue fundamental el intercambio de ideas con músicos locales y aludió a un encuentro con el artista Carlos Vives como el punto de inflexión a la hora de conceptualizar la banda sonora de «Encanto».

«Fui a un concierto de Carlos Vives en Hollywood y sentí con lo que estaba escuchando que eso se parecía mucho a lo que yo quería hacer», recordó la compositora.

Otro de los artistas de los que habla con admiración es Lin-Manuel Miranda, con el que trabajó conjuntamente en la cinta «Encanto» .

Miranda también fue nominado, a mejor canción original, por «Dos oruguitas» un tema que es interpretado por el colombiano Sebastián Yatra, en español para todas las versiones del filme.

«Es un genio de la música, ya había escrito todas las canciones cuando yo empecé (2021) y creé teniendo en cuenta cómo él había jugado con las letras y con la historia», detalló la compositora californiana.

REALISMO MÁGICO Y EL CONCEPTO DE AMOR DE FAMILIA

Franco es una apasionada de la exploración musical, del estudio de «las armonías, los ritmos, las texturas y las melodías» para conseguir que la música de las películas respondan al concepto que se desprende la trama.

En este caso, según Franco, se quería transmitir el «amor de la familia» y la «aceptación de nuestros seres queridos», aunque sean diferentes, para «celebrar» la vida.

Todo envuelto en un aura de realismo mágico propio de exponentes como Gabriel García Márquez que también sirvieron de inspiración a esta compositora que se define apasionada de la «vibrante» Colombia.

«Tienen música en todas partes, con raíces españolas, indígenas o afrocolombianas. Ha sido muy interesante para mí investigar y componer en estos estilos», precisó.

El éxito popular de la música de «Encanto» ha sorprendido incluso a Franco, quien no creía que espectadores de todo el mundo pudieran acoger con tal efusividad un «proyecto hecho con el corazón».

«No esperábamos que la gente viera tantas veces la película y cantase o bailase de esta forma los temas que la componen», reconoció agradecida.

«Encanto» se medirá por el Óscar a mejor banda sonora con «Dune» (cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer), «Don’t Look Up» (Nicholas Britell), «The Power of the Dog» (Jonny Greenwood) y «Madres Paralelas» (Alberto Iglesias).

Franco aseguró que ha podido visualizar todas las películas contendientes y que la ambientación musical de cada una de ellas tiene detrás «mucho talento afinado».

Sin embargo, dedicó palabras particularmente cariñosas al compositor español Alberto Iglesias, nominado por cuarta vez en esta categoría tras «The Constant Gardener» (2005), «The Kite Runner» (2007) y «Tinker Tailor Soldier Spy» (2011).

«Es un artista increíble, con bandas sonoras excelentes. Mi preferida siempre ha sido la de ‘Hable con ella’ (2002)», apostilló Franco.

Ahora, la compositora californiana, que ya se alzó con el premio Annie por la música de «Coco» -filme de animación de Pixar de 2017-, espera con ilusión poder coronar «un camino increíble» con el Óscar en la gala que se celebrará este domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Guillermo Azabal