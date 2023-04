in

Sin duda alguna, en los últimos años ha estado en el ojo del huracán el exfutbolista Gerard Piqué debido a la separación con la cantante colombiana Shakira y el comienzo de su nueva relación con Clara Chía.

Sus seguidores y la prensa mundial no pasan cada detalle del español, así como de su actual novia.

Hace pocos días, la polémica pareja se tomó unas vacaciones en los Emiratos Árabes y al regresar, Piqué decidió ir a visitar a sus dos hijos, que ya se encuentran radicados en Miami, pero al llegar allí, el jugador sorprendió a más de uno con su aspecto físico.

Se esperaba que, tras su llegada, lo estuvieran esperando sus seguidores futboleros, pero sorprendió que solo la prensa internacional lo abordó para preguntarle por su relación con Shakira.

Ha llamado la atención a nivel mundial la apariencia física del español, pues se le nota que ha subido varios kilos y según comentarios de redes sociales, “se ve mucho más envejecido”.

“Omg se infló”, “Shakira le va a decir ‘¿hace cuántos kilos no te veo?’”, “qué bueno que se separaron”, “ese no es, ¿o sí?, no se ve nada guapo y hasta marrano se ve”, “qué feo, gordo, con el cabello sucio y aplastado”, ¿qué le vio alguna vez Shakira a este adefesio?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Es de recordar que hace pocos días, durante una transmisión en vivo, un amigo del ex de Shakira, le preguntó sobre qué consejo podía darle a los jóvenes. Su respuesta generó polémica en redes sociales. “Que vivan la vida y que follen mucho (tener relaciones sexuales)”, dijo, respuesta que de manera inmediata se volvió tendencia y generó todo tipo de comentarios.

