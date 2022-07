in

Durante un programa argentino estuvieron hablando de la nueva pareja del jugador del Barcelona, al parecer Gerard Piqué le habría hecho firmar un contrato a su nueva novia.

En el programa “Nosotros a la mañana”, emitido por Eltrece, Marco Chiazza aseguró: “Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”.

Según el periodista español, “Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, señaló.