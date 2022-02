¿Por qué todos están hablando de Georgina Rodríguez? Ahora es tendencia por su serie en Netflix

El futbolista, Cristiano Ronaldo y su novia española, Georgina Rodríguez han decidido contar cómo surgió el amor entre ellos en un nuevo reality/documental llamado Soy Georgina que se estrenó la semana pasada.

La serie hace un seguimiento de la vida de Georgina dentro y fuera de su relación con Cristiano, así como lo que significa para ella ser la pareja de uno de los deportistas más conocidos del mundo y criar hijos juntos.

«Tuvimos un comienzo muy especial en nuestra relación», cuenta Georgina en su reality show.

Ahora, la española es tendencia en las redes sociales y es catalogada cómo «una de buenas» y afirman que su relación con Cristiano Ronaldo parece sacado de película.

Soy Georgina cuenta con 6 episodios y a pocos días de su estreno ya se encuentra entre lo más visto de Netflix.

Viendo el reality de Georgina Rodríguez me he dado cuenta de que ella es la verdadera bichota, y no Karol G.

— Anthony Joel (@Ajtv2000) January 30, 2022