‘Lagrimeo’: el general que lidera la búsqueda de los niños indígenas en Guaviare

El general Pedro Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, lloró en plena entrevista contando que las operaciones siguen con la esperanza de hallar a los cuatro menores con vida.

Las autoridades anunciaron el aumento de fuerza en el territorio con 85 indígenas, también reforzaron la disposición espiritual para hallar a los niños.

El general Sánchez no logró contener el llanto hablando de los cuatro menores de edad indígenas: “Sentimos como si fueran nuestros propios hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año la bebé Cristin, miraba la foto de mi hijo y me digo ‘Dios mío, los tenemos que encontrar’”, dijo en entrevista con RCN, e inmediatamente después rompió a llorar.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en el municipio de San José del Guaviare sigue trabajando en estrategias para poder ubicar a los niños perdidos.

