Petro retiró al general Hernando Garzón Rey por presuntos vínculos con disidencias

Resumen: El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del general Hernando Garzón Rey, inspector de las Fuerzas Militares, por presuntos vínculos con disidencias de las FARC. El oficial asegura que se trata de una manipulación de información.

Bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, el presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del inspector general de las Fuerzas Militares, mayor general Hernando Garzón Rey, tras conocerse fotografías que lo señalan de presunta cercanía con integrantes de las disidencias de las FARC.

“El mayor general Hernando Garzón Rey fue retirado del servicio activo por fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivos de hoja de coca. Entregaremos a la Fiscalía las denuncias e indicios para la investigación”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la baja del oficial y agregó que “se recibió una información donde el señor general Garzón estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas. Al respecto, se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación”.

Hernando Garzón Rey se graduó en 1990 como subteniente de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. Ocupó cargos de alto rango como comandante de la Brigada contra el Narcotráfico, jefe del Comando Conjunto N.° 5 Noroccidente y comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3.

En 2019 fue denunciado por acoso laboral y sexual por una oficial subordinada, aunque la Fiscalía archivó la investigación un año después.

Hoy, tras su salida, el general asegura ser víctima de intereses que buscan “sacarlo del juego” dentro del Ejército. La Fiscalía tendrá ahora la tarea de establecer si existen responsabilidades penales en este caso.

He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

