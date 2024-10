Gemela siamesa Abby Hensel se casó con un veterano del ejército

Abby Hensel, una de las siamesas que saltó a la fama mundial por compartir cuerpo con su hermana, se casó con un veterano del ejército estadounidense.

Hace poco, Abby Hensel, contrajo matrimonio con Josh Bowling.

Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel saltaron a la fama cuando aparecieron en el programa «The Oprah Winfrey Show» en 1996.

Abby y Brittany nacieron unidas físicamente en ciertas partes de sus cuerpos. Sin embargo, tienen dos cabezas y comparten el resto del cuerpo.

Las hermanas son gemelas siamesas bicéfalas y comparten el torrente sanguíneo y todos los órganos debajo de la cintura.

Abby controla su brazo y pierna derechos, Brittany controla el izquierdo, de acuerdo con lo que han expresado en diferentes entrevistas.

La posibilidad de que Abby y Brittany se conviertan en madres plantea desafíos únicos debido a su condición de gemelas siamesas.

Entre los internautas hay siendo de interrogantes, uno de los que más se plantean es como será la intimidad de la pareja recién casada.

