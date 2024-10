Novia de DiCaprio «presume anillo» de compromiso .. según fans del actor y la modelo Vittoria Ceretti su joven pareja.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Después de haberse asociado en el 2022 a la hija de Lorenzo Lamas «El Renegado», Leornado DiCaprio, presume una nueva novia de 25 años, divorciada y famosa. Se trata de Vittoria Ceretti, supermodelo italiana descubierta en 2012 a través del concurso Elite Model Look Model. Y a quien se le ha visto en las más importantes pasarelas del 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vittoria Ceretti (@vittoria)

El hype de ambos, ocurrió en los Ángeles cuando comiendo unos burritos, los parazzis y fans, se emocionaron porque la novia de DiCaprio, lucía en su dedo anular un enorme anillo que para muchos «enamorados» anunciaba un compromiso seguro del actor de Hollywood y la modelo. TMZ se encargó de bajar los ánimos con una fuente que afirmó que eso era falso. Son amigos, están saliendo y no hay boda o compromiso alguno. «Si tiene 25 años como a él le gustan». Lo que si es que se llama igual a la anterior «Victoria».

Leonardo DiCaprio’s girlfriend Vittoria Ceretti showed off a ring on her wedding finger in Los Angeles. pic.twitter.com/3o2V2sk8wQ — 21 (@21metgala) March 27, 2024



Para una fuente de TMZ, Vittoria ya había usado ese anillo desde el 2022, y por cálculos si ellos llevan un año, esa joya no correspondería a compromiso. Ellos vienen saliendo desde Cannes 2023. DiCaprio no es quien se la regaló y no hace parte de ningún compromiso por el momento. Aunque si son cercanos y parecen que comparten juntos la salida a comer burritos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vittoria Ceretti (@vittoria)

Lee más noticias de entretenimiento